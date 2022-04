Pelo menos 13 feridos em tiroteio no metro de Nova Iorque

Autoridades procuram um homem com máscara, vestido com um fato de macaco cor de laranja da construção civil.

Várias pessoas foram atingidas a tiro numa estação de metro de Brooklyn, em Nova Iorque, esta terça-feira, durante a hora de ponta da manhã. De acordo com as autoridades, citadas pelo New York Times, os relatórios preliminares dão conta de um total de 13 feridos, sendo que 5 deles foram baleados durante o episódio de violência que aconteceu na estação da 36th Street.

Segundo testemunhas locais, um homem foi visto a atirar um dispositivo explosivo antes de ter começado os disparos, informaram as autoridades à NBC New York. Nenhum explosivo foi detonado nem está activo neste momento, segundo o Departamento de Polícia de Nova Iorque, que continua a pedir informação a testemunhas no local.

A polícia está agora à procura de um homem com máscara e um fato-macaco cor de laranja da construção civil.

Segundo uma porta-voz do Departamento da Polícia, os agentes foram chamados por volta das 8h30 locais (13h30 em Portugal continental) para responder a um incidente na estação por onde passam as linhas D, N e R, cujos comboios foram travados para não passarem pelo local.