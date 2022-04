Palácio da Brejoeira, uma autêntica jóia da coroa

Há quem faça quilómetros para visitar o Palácio da Brejoeira. Mal se atravessa o portão da quinta, à face da estrada que liga Monção a Arcos de Valdevez, percebe-se porquê. Ao fundo, o imponente edifício em granito e em forma de L, com três torreões e desenho típico do início do século XIX, faz-nos viajar no tempo.

A visita ao palácio de estilo neoclássico começa naquele que é hoje o átrio principal, pelo teatro privado que o segundo proprietário, Pedro Araújo, à época presidente da Associação Comercial do Porto, mandou construir no início do século XX.

O Palácio da Brejoeira começou a ser feito em 1806, por Luís Pereira Velho de Moscoso, fidalgo da Casa Real, e “demorou 28 anos” a ser concluído, conta Cláudia Fernandes. A relações públicas explica que a obra “foi condicionada pelas Invasões Francesas” e que “o seu mandatário faleceu antes” de ela terminar. “Quem viria a usufruir do palácio seria o seu filho Simão.” Este faleceu em 1881, sem descendência. O palácio foi herdado por duas famílias de Lisboa e vendido a Pedro Araújo, conselheiro de D. Manuel II.

Oficialmente, só o infante D. Afonso, irmão de D. Carlos, pernoitou no quarto do rei. Todas as "casas grandes tinham de ter um quarto [para o rei]", explica Cláudia Fernandes. O branco Palácio da Brejoeira teve a sua primeira colheita em 1976. Na sala do rei, um retrato de D. João VI parece seguir os visitantes com o olhar. Fotogaleria

Por entre salas e salões

Pedro Araújo é o nome que mais vezes se ouve na visita, a par do de Hermínia d’Oliveira Paes, a última proprietária, falecida em 2015. Pedro Araújo electrificou o palácio – “Foi a primeira casa a ter luz na região, seis anos antes de todas as outras” – e fez os mais importantes restauros. Hermínia impulsionou a produção de vinho alvarinho nos anos 1960 e, quando tinha 92 anos, em 2010, abriu o palácio ao enoturismo.

O pai de Hermínia comprou a propriedade a Pedro Araújo para lha oferecer pelo seu 18.º aniversário. Pessoa reservada, Hermínia viveu sempre no palácio, numa ala privada. Não interagia muito com os visitantes e só partilhava histórias do passado com os mais próximos. Algumas dessas histórias foram compiladas no livro Palácio da Brejoeira – Dois séculos de história.

Passado o jardim de Inverno, surgem vários salões decorados com peças únicas e luxuosas, de estilo império e oriental. Na biblioteca, o tecto foi projectado por Marques da Silva. Na sala do rei, um quadro de D. João VI – que autorizou a construção do palácio, mas não chegou conhecê-lo, dada a sua fuga para o Brasil – parece seguir os visitantes com o olhar.

No quarto do rei, oficialmente, só pernoitou o infante D. Afonso. “D. Carlos enviou o irmão para entregar o documento da classificação de monumento nacional. É o único que temos registo de aqui ter dormido”, conta Cláudia Fernandes. No entanto, continua, “era obrigatório”, “as casas grandes tinham de ter um quarto” para o rei.

Foto A visita aos jardins da Brejoeira visita vale muito a pena pelo frondoso bosque e pelo lago, onde há uma ilha, grutas e uma ponte ao estilo romano.

Vinhos históricos e jardins frondosos

Quem quiser explorar para além do palácio tem de combinar dois programas. O Programa Património corresponde à visita ao palácio.​ E o Programa Quinta permite passar nas vinhas, na adega e no lago. A quinta tem hoje 28 hectares dentro de muros, 18 dos quais plantados com alvarinho, que é usado em três referências: vinho branco (80 mil garrafas, 19 euros), aguardente vínica velha (mil garrafas numeradas, 99 euros) e aguardente bagaceira (45 euros), feita segundo método ancestral. “O bagaço é destilado húmido em potes de cobre e com fogo.”

O edifício da adega foi construído para ser igreja, mas nunca terá recebido uma celebração religiosa. O palácio tem uma capela, essa sim, lugar de culto religioso, mais ou menos regular até 2010. Aí vemos o símbolo da maçonaria, a que Pedro Araújo pertencia. Será única a sua arquitectura, por causa do varandim, no terceiro anel da torre, onde os criados do palácio podiam assistir à missa.

O Programa Quinta também passa pelas primeiras cepas. Em frente à antiga entrada principal, na ala norte, do outro lado do Jardim das Camélias, fica a Avenida dos Plátanos, que chegou a ter 200 metros, mas ficou mais curta para dar lugar à tal parcela de alvarinho. Três hectares plantados em 1964, que ainda contribuem para o vinho feito pelo enólogo João Garrido. A primeira colheita da marca Palácio da Brejoeira foi 1976.

A visita vale muito a pena pelo frondoso bosque e pelo lago, onde há uma ilha, grutas e uma ponte ao estilo romano, tudo construído artificialmente. No bosque, há plátanos, tílias – que dão origem a infusões várias –, carvalhos, eucaliptos, pinhos, freixos, magnólias e algumas espécies exóticas, como araucárias, cedros-do-atlântico e sequóias.

O Palácio da Brejoeira é hoje gerido por uma sociedade anónima que Hermínia d’Oliveira Paes criou em 1999 com pessoas da sua confiança, entre elas Emílio Magalhães, sócio maioritário e actual administrador. E está à venda. Uma verdadeira jóia da coroa, avaliada em largos milhões de euros.

Palácio da Brejoeira, em Monção Palácio da Brejoeira, em Monção Fotogaleria

Palácio da Brejoeira

Pinheiros (Monção)

Tel.: 251666129

Web: palaciodabrejoeira.pt

Todos os dias, das 9h às 12h30 e das 14h às 18h30. Programa Património (7,50 euros) a cada meia hora. E Programa Quinta (5 euros) às 11h e às 16h. Para língua estrangeira, é preciso reservar horário.

Provas a partir de 2,50 euros

Este artigo foi publicado no n.º 4 da revista Singular.