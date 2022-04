Portugueses esperaram cinco vezes mais que os alemães por medicamentos inovadores, mas isso pode mudar

Indústria farmacêutica europeia apresenta propostas para acelerar e mudar forma de estabelecer preços de novos tratamentos, no âmbito da discussão de uma nova estratégia da UE.

Em média, os portugueses esperam cinco vezes mais do que os alemães pela introdução de medicamentos inovadores no mercado: 133 dias para os alemães (quatro meses) e 676 dias (22 meses) em Portugal. Agora que está em curso a discussão de uma nova Estratégia Farmacêutica para a União Europeia, a Federação Europeia das Indústrias e Associações Farmacêuticas (EFPIA, na sigla em inglês) tem uma proposta com a qual espera reduzir esse tempo de espera em quatro a cinco meses.