Conceição supera marca de Mortimore, mas só o título o levará aos Aliados

Treinador do FC Porto já tinha igualado o recorde de invencibilidade do Benfica, com quase cinco décadas, e agora está a um jogo de se colocar ao lado do AC Milan de Capello.

Sérgio Conceição repetiu, no lançamento do jogo de Guimarães, a ideia de não viver para recordes, muito menos dos que não levam os adeptos aos Aliados. No domingo, porém, o treinador do FC Porto estabeleceu novo máximo de invencibilidade, com 57 partidas sem derrotas no campeonato. Números que o deixam na iminência de igualar um recorde com três décadas do AC Milan.