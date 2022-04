Atlético Madrid batido por “aflito” Maiorca

O campeão espanhol Atlético de Madrid foi, este sábado, batido na visita ao “aflito” Maiorca (1-0), em jogo da 31.ª jornada, permitindo que os maiorquinos abandonassem a zona de despromoção.

Os “colchoneros”, com o internacional português João Félix a render o uruguaio Luís Suárez (62'), ficaram em desvantagem seis minutos depois da substituição. O avançado kosovar Vedat Muriqi converteu uma grande penalidade sancionada pelo VAR.

O Atlético de Madrid segue no quarto lugar, com os mesmos 57 pontos que o Barcelona, que tem dois jogos a menos, tendo ainda a pressão do Bétis, a um ponto. Os sevilhanos visitaram e bateram o Cádiz (18.º), por 2-1, mantendo-se no quinto posto da tabela, com golos de Tello (78') e Iglésias, (85'), que contrariaram o golo dos anfitriões, apontado por Alejo (58').