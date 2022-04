"Vimos a cruel face do exército de Putin", disse von der Leyen durante a visita a Bucha

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e o Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell visitaram, esta sexta-feira, a cidade de Bucha durante a visita oficial à Ucrânia e testemunharam o rasto de destruição e morte provocadas pelo massacre.

Durante a visita, que foi acompanhada pelo primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, von de Leyen e Borrell viram a cidade onde ainda há cadáveres de civis por enterrar. "É impensável o que aconteceu aqui. Vimos a cruel face do exército de Putin. Vimos a imprudência e a frieza de coração com que têm ocupado a cidade. Aqui, em Bucha, vimos a nossa humanidade despedaçada, afirmou von der Leyen, acrescentando que o mundo inteiro estava de luto perante a atrocidade.

Visivelmente perturbada, a presidente sublinhou a importância da passagem por Bucha, que se tornou num símbolo de guerra, antes da reunião com o Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, e reforçou a necessidade de levar à justiça os responsáveis pelo assassínio de civis.

“A minha mensagem para o povo ucraniano: os responsáveis pelas atrocidades vão ser levados à justiça. A vossa luta é a nossa luta. Estou em Kiev hoje para vos dizer que a Europa está do vosso lado", escreveu no Twitter.

Por sua vez, Josep Borrell anunciou que representantes da UE vão regressar a Kiev para que o bloco europeu e a Ucrânia possam “trabalhar juntos de forma ainda mais directa e estreita".

O encontro com o líder ucraniano, que acontecerá ainda esta sexta-feira, representa um gesto de solidariedade e apoio para com a Ucrânia. No entanto, também será discutido o quinto pacote de sanções contra a Rússia aprovado pela UE na quinta-feira.

Na semana passada, quando as tropas ucranianas chegaram a Bucha, encontraram centenas de cadáveres de civis que foram torturados e executados (alguns com as mãos atadas atrás das costas) pelas tropas russas quando estas ainda tinham controlo sobre a zona. Várias figuras da comunidade internacional classificaram o ataque de “massacre” e “crime de guerra” e exigem o julgamento de Moscovo pela atrocidade.