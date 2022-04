Taça Libertadores: Paulo Sousa estreia-se com vitória, Vítor Pereira derrotado

O Flamengo, de Paulo Sousa, estreou-se na terça-feira com uma vitória na fase de grupos da edição 2022 da Taça Libertadores em futebol. A formação do Rio de Janeiro, integrada no grupo H, entrou da melhor forma na competição, ao derrotar o Sporting Cristal, no Peru, por 0-2.

No Estádio Alberto Gallardo, a grande figura do “Fla”, campeão da prova em 2019, foi Matheuzinho, que fez a assistência para Bruno Henrique inaugurar o marcador, aos 23 minutos, e marcou ele próprio o segundo, aos 87. Isto num jogo que começou com 30 minutos de atraso e se realizou à porta fechada, depois de o recolher obrigatório em Lima ter sido levantado em cima da hora.

No final da partida, o treinador português foi questionado acerca da sua relação com o plantel. “Estou focadíssimo em que todos estejam alinhados naquilo que é o nosso caminho, que é procurar ganhar todos os jogos com o máximo de qualidade e empenho. Numa equipa de trabalho há muitas pessoas, muitas personalidades. Nós estamos alinhados e focados em ganhar jogos”, explicou, em conferência de imprensa.

Em encontro do Grupo E, o Corinthians, com uma péssima actuação, caiu diante do modesto Always Ready, da Bolívia, por 2-0. Em El Alto, o conjunto orientado por Vítor Pereira não teve forças para sequer arrancar um empate contra o actual 10.º classificado do Campeonato Boliviano.

O argentino Marcos Riquelme, logo aos 8’, de grande penalidade, e Rodrigo Ramallo, aos 46, marcaram os golos dos bolivianos, num embate disputado cerca de 4.000 metros acima do nível do mar.

No final do encontro, o treinador português mostrou-se desagradado com a falta de reacção da sua equipa depois de ter sofrido o segundo golo. “O que mais me incomodou neste jogo foi a forma como sofremos os dois golos e, depois, a forma como reagimos ao segundo. Temos de manter o equilíbrio. O que me deixa desgostoso é a nossa incapacidade de reagir emocionalmente e tacticamente”, lamentou.

O bicampeão da prova, o Palmeiras, de Abel Ferreira (Deportivo Táchira), o Independiente del Valle, de Renato Paiva (América Mineiro), e o Talleres de Córdoba, de Pedro Caixinha (Universidad Católica), só entram esta quarta-feira em acção.

