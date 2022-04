Mike Stern, Bill Evans e Dave Weckl no 1.º festival Até Jazz em Maio em Lisboa

A Aula Magna, em Lisboa, acolhe, entre 6 e 8 de Maio, a 1.ª edição do festival Até Jazz, cujo cartaz inclui o guitarrista Mike Stern, o saxofonista Bill Evans e o baterista Dave Weckl.

De acordo com a promotora Olhos na Música, “a criação do festival Até Jazz surge da vontade de trazer a Portugal sonoridades que são ainda pouco exploradas nos festivais deste género”. O cartaz da 1.ª edição, lê-se no site oficial do festival, “alia nomes de referência do cenário do jazz mundial a projectos nacionais de destaque”.

O festival arranca, no dia 6 de Maio, com El Duende, trio que junta o pianista e compositor Diogo Vida, o baixista Yuri Daniel, “que tem tocado com os maiores nomes do jazz nacional, internacional e actualmente faz parte do grupo de Jan Garbarek”, e o baterista Vicky Marques, “que tem corrido os palcos com a cantora Mariza, L.U.M.E, entre outros, levando a música portuguesa aos quatro cantos do mundo”.

O trio irá apresentar o álbum El Duende, cuja música “vive de experiências pessoais e musicais: embora as suas melodias, harmonias e ritmos estejam enraizados no jazz contemporâneo, a sonoridade ‘pisca o olho’ ao flamenco, ao rock, ao piano clássico e à música electrónica”.

Ainda para 6 de Maio, juntam-se em palco o guitarrista Mike Stern, que “toca há cerca de quatro décadas com vários dos grandes nomes do jazz”, como Billy Cobham ou Miles Davis, e o saxofonista Bill Evans, “que se estreou, na década de 1980, na cena musical internacional com Miles Davis (aos 21 anos), com quem gravou seis álbuns”. Mike Stern e Bill Evans irão contar “com dois pesos pesados em palco: Dennis Chambers, na bateria, e Gary Grainger, no baixo”.

O segundo dia do festival, 7 de Maio, começa com o Isabel Rato Quinteto. “Isabel Rato é pianista, compositora, arranjadora e produtora, afirmando-se como um dos nomes femininos mais destacados da nova geração do jazz nacional e uma das raras mulheres a nível mundial a liderar uma formação de jazz. No seu quinteto tem a seu lado músicos com créditos já firmados no panorama nacional: João David Almeida (voz), João Capinha (saxofones soprano, alto e tenor), João Custódio (contrabaixo) e Alexandre Alves (bateria)”, anuncia a organização do festival.

No mesmo dia, actua também o baterista Dave Weckl, cuja carreira inclui a colaboração com artistas como George Benson, Diana Ross, Robert Plant e Paul Simon. O baterista apresenta-se com o Tom Kennedy Project, que junta o baixista Tom Kennedy, o saxofonista Bob Franceschini e o pianista Stu Mindeman.

O último dia do festival, 8 de Maio, começa com a apresentação de Lab, álbum do guitarrista Ricardo Pinheiro e do baixista Miguel Amado, “músicos com um percurso de quase duas décadas na primeira linha do jazz nacional, com dezenas de discos gravados e participações em festivais de referência”. Para Lab, Ricardo Pinheiro e Miguel Amado convidaram “dois impressionantes músicos da nova geração: Tomás Marques, no saxofone, e Diogo Alexandre, na bateria, vencedores do prémio jovens músicos 2019 na categoria jazz”.

A 1.ª edição do Até Jazz encerra com a Billy Cobham Band. O baterista, que gravou com Miles Davis, “tocou em centenas de álbuns com os seus grupos ou outros artistas, deixando sempre a sua marca de estilo, técnica e uma abordagem ritmicamente rica em palcos por todo o mundo”.