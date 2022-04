Férias da Páscoa deverão começar sem chuva e com subida das temperaturas

De acordo com as previsões do IPMA, as temperaturas máximas e mínimas deverão subir nos próximos dias em todo o país. Semana da Páscoa começará mais quente e sem chuva.

A semana de férias da Páscoa, de 11 a 18 de Abril, deverá, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), começar sem chuva e com uma subida das temperaturas em todo o país.

“No dia 10 de Abril, as temperaturas já estarão nos valores normais para esta época do ano”, explica a meteorologista do IPMA, Madalena Rodrigues. Máximas e mínimas começam a subir já nesta quarta-feira.

Lisboa chegará aos 18ºC nos próximos dias e Porto ficará entre os 16ºC e os 18ºC. A sul, Faro pode chegar aos 20ºC já no próximo domingo, dia 10.

Em relação aos valores de precipitação, o IPMA espera chuva no Norte e Centro de Portugal continental até dia 12. Nestas regiões, “a próxima sexta-feira será o dia mais chuvoso” da semana, acrescenta a meteorologista Madalena Rodrigues.

A partir daí e, pelo menos, até dia 15, não está prevista chuva em nenhuma região do país. Ainda assim, o IPMA relembra: as previsões não são ainda exactas e podem ser acertadas nos próximos dias.