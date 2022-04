Presidente da República, que continuará a presidir à Comissão Nacional, quer incluir 25 de Novembro nas comemorações do 25 de Abril e discorda do novo ministro da Cultura.

Marcelo Rebelo de Sousa defende a comemoração oficial do 25 de Novembro – e vai comemorá-lo este ano, à semelhança do que já fez no passado.