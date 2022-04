Vaselina, o truque viral que os especialistas em cuidados com a pele realmente gostam

Slugging é um termo cativante que significa espalhar no rosto vaselina como o último passo da rotina nocturna. A prática deixa a cara viscosa como uma lesma ( slug , em inglês) e mantém a sujidade e as bactérias fora e a humidade dentro.

É raro que as tendências de beleza no TikTok tenham sucesso entre dermatologistas e esteticistas. Quer sejam ridículas (#lubeprimer, #snailfacial) ou perigosas (#diymoleremoval, limar dentes), a maioria dos “truques de beleza” TikTok são rapidamente desmascarados por profissionais de cuidados com pele — à excepção do slugging.