John Textor rompe negócio pelas acções na SAD do Benfica

O empresário José António dos Santos chegou a acordo com John Textor para colocar termo aos acordos previstos para compra de 25% do capital social da SAD do Benfica por parte do investidor norte-americano.

Num comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Benfica SAD refere que recebeu a informação do empresário português a dar conta do fim do negócio.

“No seguimento das negociações mantidas entre o ora declarante [José António dos Santos] e John C. Textor e por acordo celebrado em 29 de Março de 2022, as partes aceitaram colocar termo, com efeitos imediatos, aos acordos previstos (...) extinguindo por completo todos e quaisquer efeitos decorrentes dos mesmos”, explica o documento.

Em Junho de 2021, José António dos Santos efectuou dois acordos para venda de um total de 5.750.000 acções ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 25% do capital social da Benfica SAD, acordo que foi depois suspenso até Dezembro de 2021 e agora terminado.

Este negócio previa ainda outros dois acordos, de modo a obter as restantes “acções necessárias que perfaçam um lote de acções correspondente a 25% do capital social”, explica o documento, que também não avançaram.

Em Janeiro deste ano, o Benfica comunicou à CMVM que tinha encerrado contactos com o investidor John Textor.

O comunicado da SAD “encarnada” deu então conta de que o clube “não pretende prosseguir os contactos informais que o Benfica e John Textor mantiveram após o acto eleitoral realizado em 2021, por entender que os mesmos não são oportunos neste momento”.