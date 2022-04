Benfica dá a volta ao Toulouse e apura-se na Liga Europeia

O Benfica apurou-se nesta terça-feira para os quartos-de-final da Liga Europeia de andebol, ao conseguir inverter o rumo da eliminatória diante do Fenix Toulouse. Depois de uma derrota em França, os “encarnados” venceram em Lisboa por 36-30.

O desaire por quatro golos de diferença na primeira mão (num jogo em que os portugueses até chegaram em vantagem ao intervalo) obrigava o Benfica a operar uma reviravolta no pavilhão da Luz. E, apesar de um arranque em falso (3-7), os “encarnados” rapidamente encontraram o rumo e aceleraram para o triunfo.

Ao fim da primeira meia hora, as “águias” venciam por 17-15 e, graças a uma excelente reentrada em campo, ampliou a vantagem para quatro e cinco golos, uma margem que foi gerindo com grande rigor até ao final do encontro, com Petar Djordjic em alta no ataque (apontou 14 golos) e Sergio Hernández eficaz na baliza (16 defesas).

Agora, o Benfica terá pela frente o vencedor da eliminatória que colocou frente a frente os eslovenos do Gorenje Velenje e os franceses do Nîmes.