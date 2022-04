Nem o Ártico passou incólume à “maré de plástico” global

O Árctico figura no imaginário colectivo como uma paisagem isolada, pura, pouco tocada pela mão humana. Esta representação, por si só idílica, está cada vez mais longe de corresponder à realidade: as chamadas “marés de plástico” já contaminaram todas as esferas da região polar, revela um estudo de revisão publicado nesta terça-feira na revista Nature Reviews Earth & Environment. O oceano Árctico alberga actualmente grandes quantidades de plástico que foram sendo arrastadas até ali de diferentes formas, quer por vias fluviais e aéreas, quer pelos próprios transportes marítimos.