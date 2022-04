Ribau Esteves fora da corrida à liderança do PSD

José Ribau Esteves anunciou na manhã desta segunda-feira que não é candidato à liderança do PSD.

José Ribau Esteves não será candidato à liderança do PSD nas eleições directas do Partido Social Democrata, a 28 de Maio. “Quero agradecer a todos os que manifestaram o seu apoio, mas a verdade é que é preciso mais tempo e mais trabalho para termos uma alternativa forte dentro do PSD”, afirmou, esta segunda-feira, o presidente da câmara municipal de Aveiro em conferência de imprensa.

O antigo secretário-geral do partido assumiu, a 11 de Fevereiro, a ponderação da candidatura. Após avaliar a “situação política do PSD” e “auscultar os militantes”, diz não ter conseguido estruturar uma equipa nacional “de combate” para vencer as eleições.

As eleições no PSD são a 28 de Maio. Para já há um candidato: Luís Montenegro.