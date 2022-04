No futsal ainda “existe muito machismo e homofobia” — e os Douro Bats querem ser um “refúgio”

“Os Douro Bats tiveram um grande impacto na minha vida porque me fazem querer ser a versão mais autêntica de mim mesmo”: as palavras são de Emanuel Oliveira, um dos jogadores da nova equipa inclusiva de futsal do Porto. O estagiário em Marketing Digital de 28 anos não falta a nenhum dos treinos, no pavilhão gimnodesportivo da EB 2,3 Maria Lamas. Todos os domingos, por volta das 16h30, começam a chegar jogadores e jogadoras de diferentes orientações sexuais, nacionalidades e condições físicas para treinar sob orientação de Vítor Gonçalves, que está por detrás da fundação dos Douro Bats. Alguns dos jogadores chegam com os animais de companhia.