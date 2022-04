Palmeiras, de Abel Ferreira, goleia São Paulo e vence “Paulistão”

O técnico português festejou o quinto troféu desde que assumiu o comando do Palmeiras (duas Taças Libertadores, Recopa Sul-Americana, Taça do Brasil e o “Paulistão”).

O treinador português Abel Ferreira conquistou mais um título no Palmeiras, ao golear no domingo o São Paulo, por 4-0, na segunda mão da final do campeonato paulista de futebol, depois da derrota (3-1) na primeira partida.

Danilo Oliveira, aos 22 minutos, Zé Rafael, aos 28, e um “bis” de Raphael Veiga, aos 47 e 81, deram o título de campeão do Paulista à formação de Abel Ferreira. O técnico português festejou o quinto troféu desde que assumiu o comando do Palmeiras (duas Taças Libertadores, Recopa Sul-Americana, Taça do Brasil e o “Paulistão”).

Já o “verdão” celebrou o seu 24.º título do campeonato estadual de São Paulo.

Abel entrega o mérito aos jogadores

No seu quinto título pelo clube, Abel dedicou a vitória aos adeptos e jogadores. “Esqueçam a táctica, isto é muito emocional, tem muito a ver com crença. Nunca na minha vida, como jogador e treinador, senti a importância dos torcedores como hoje. Ajudaram-nos, e de que maneira, com os jogadores. Eu não fiz nada, são os jogadores que fazem acontecer, agradeço do fundo do coração, são eles que fazem de mim melhor. São eles, os jogadores”, disse, no final, o treinador português.

Depois de levar um banho dos jogadores, que “invadiram” a sala de imprensa para atirar água ao treinador, Abel voltou a desfazer-se em elogios ao plantel, dando-lhe quase todo o mérito pelos resultados que tem alcançado.

“Estes jogadores nasceram para fazer história no futebol brasileiro e no Palmeiras. Não sei onde vão buscar as forças, é mérito deles. Quem faz a diferença são eles. Sou 30% de tudo aquilo que eles fazem, eles são 70%”, adiantou.

No Palmeiras, o treinador chegou ao quinto título em 16 meses, de um total de nove finais disputadas, em que se destacam a conquista da Libertadores, por duas vezes, uma supertaça sul-americana, uma Taça do Brasil e agora o “Paulistão”.

Abel Ferreira é já o estrangeiro que mais títulos conquistou pelo clube, superando os quatro troféus dos uruguaios Humberto Cabelli e Ventura Cambon, sendo também o primeiro não-brasileiro a vencer o campeonato paulista desde Bela Guttmann, que venceu em 1957, pelo São Paulo.