CDS, um quarto de século depois…

Logo no arranque do 29.º Congresso do CDS, foi perceptível que Nuno Melo iria sair presidente do CDS, em Guimarães. Primeiro, entrou no Pavilhão Multiusos, Francisco Rodrigues dos Santos, sob total indiferença da parte dos congressistas. Só a bolha de apoiantes, que o cercava, gritava “Francisco, Francisco”. Minutos depois, Nuno Melo chega e é aplaudido pela sala de pé, com entusiasmo.