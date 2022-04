Nuno Melo pede reforma das Nações Unidas

Nuno Melo está a fazer o seu discurso de encerramento do 29.º Congresso do CDS, em Guimarães. É o novo presidente do CDS.

Anunciou ainda que vai propor no Parlamento Europeu, onde é deputado, uma resposta para o problema dos “milhares de crianças” e de professores que são refugiados da Ucrânia. “Que sejam dadas condições aos professores ucranianos para que possam ensinar crianças do seu país em instalações facultadas nos países de acolhimento”, anunciou.

O presidente do CDS, Nuno Melo, defende uma reforma das Nações Unidas, ao afirmar que o “mundo global precisa urgentemente de uma reforma”, no discurso de encerramento do 29.º Congresso do CDS, em Guimarães. “Não é possível que um membro possa invadir, destruir e matar” e depois “votar contra” a condenação desse acto.

Fazendo questão de começar o seu discurso por uma saudação à embaixadora da Ucrânia, presente na sala, e à “coragem” do povo ucraniano, Nuno Melo acusou Vladimir Putin de recorrer a “métodos bárbaros”.

De seguida saudou o apoio dos Estados Unidos e tirou outras “lições”, da “guerra no continente europeu”. A primeira é que “a condição da paz é ter uma defesa sólida”, afirmou, defendendo que “uma das razões por que Putin atacou” foi a de saber a “fragilidade da Europa”. E garantiu: “O CDS é pela paz, mas nunca alinhou nos erros de certos pacifistas que não têm os pés na terra.”

Defendeu de seguida o reforço da NATO e o “vínculo transatlântico”, questionando: “Onde estaria a Europa neste momento sem o vínculo defensivo com os EUA.”

Anunciou ainda que vai propor no Parlamento Europeu, onde é deputado, uma resposta para o problema dos “milhares de crianças” e de professores que são refugiados da Ucrânia. “Que sejam dadas condições aos professores ucranianos para que possam ensinar crianças do seu país em instalações facultadas nos países de acolhimento”, revelou.