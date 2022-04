Nuno Melo agarra o desafio de refazer o CDS

Nova direcção integra nomes como Isabel Galriça Neto, Telmo Correia e Paulo Núncio. Portas vem votar na eleição do próximo líder.

Ao entrar no Pavilhão Multi-usos em Guimarães – onde chegou, sozinho ao volante de um antigo Renault 4L - Nuno Melo foi recebido com um forte aplauso dos congressistas e gritos de incentivo. Era o primeiro sinal de que o candidato à liderança do CDS tinha caminho aberto para conquistar o partido.