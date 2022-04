Conceição procura “não tropeçar” com o Santa Clara

Sérgio Conceição frisou neste domingo a importância de olhar jogo a jogo até ao final da época para evitar “tropeçar”, quando faltam sete jornadas para o fim do campeonato e os FC Porto lidera a classificação com seis pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo classificado.

“O grupo está consciente das dificuldades e do que temos de fazer e devemos fazer até ao final da época, pensando que amanhã [segunda-feira] será o jogo mais importante. É etapa a etapa. É assim que vamos pensar. Tivemos algum tempo para preparar este jogo, tínhamos muitos jogadores em selecções, mas estamos preparados para o jogo”, garantiu o técnico do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Santa Clara.

Sobre o adversário, Conceição garantiu ter a lição bem estudada e admitiu que “cabe ao FC Porto olhar para o adversário, perceber a dinâmica da equipa quando tem bola e quando não tem, de modo a estar equilibrado, coeso, percebendo os pontos fortes”.

“Vejo uma equipa que, independentemente de ter tido três treinadores, não mudou muito a sua dinâmica. A equipa sente-se confortável a jogar da forma como joga, muda um ou outro elemento, mas não altera muito o que é a equipa. É consistente, sofre poucos golos e tem poucas derrotas. Nos últimos cinco jogos, perdeu só na Luz”, salientou ainda.

Sobre o maior conforto na recta final por jogar maioritariamente ao fim de semana, o treinador da equipa “azul e branca” referiu que ter a maior parte das semanas completas para trabalhar vai ser importante, tendo em vista a manutenção da vantagem pontual para o Sporting.

“Há mais tempo para trabalhar, claro. Dá para trabalhar muitos pormenores que achamos importantes, para recuperar jogadores”, confessou.

A equipa da casa ainda recebeu boas notícias no derradeiro ensaio para o jogo desta segunda-feira. Zaidu e Pepê subiram novo patamar na recuperação às respectivas lesões e trabalharam integrados com o restante grupo de trabalho e tudo indica que estarão a postos para defrontar os açorianos.

Por sua vez, o treinador Mário Silva pediu aos jogadores do Santa Clara uma “noite inspiradíssima” frente ao FC Porto, porque “só” assim é que a equipa vai conseguir o “objectivo” de vencer o líder da I Liga.

“Sabemos aquilo que é este jogo. Sabemos aquilo que representa este jogo para o FC Porto e também sabemos aquilo que somos e aquilo que queremos. Agora, temos consciência de que só com um altíssimo nível é que conseguiremos criar problemas a uma equipa que está a atravessar um momento muito positivo”, assinalou.

O técnico disse que o embate no Estádio do Dragão vai ser um “jogo de ritmos elevados”, apelando aos jogadores açorianos para terem “total disponibilidade” no encontro, seja na “parte física, emocional e técnico-táctica”.

“Provavelmente vamos ser sujeitos a defender. Provavelmente vai haver momentos em que vamos atacar. Mas em termos de plano não passa por ir jogar para empatar ou ir jogar para não perder. Vamos ser ambiciosos como sempre”, vincou.

Mário Silva, confirmou ainda a saída do futebolista brasileiro Cryzan do plantel dos açorianos. O avançado estava em negociações para rumar ao futebol chinês e o fim da ligação com o emblema de Ponta Delgada vai mesmo consumar-se.

O FC Porto-Santa Clara joga-se a partir das 20h15 de segunda-feira e tem arbitragem de António Nobre.

