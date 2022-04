Amorim diz que não vai perder mais; Peixoto quer “chatear” o campeão

O treinador do Sporting expressa o desejo de alcançar o FC Porto na liderança da I Liga. Técnico do Paços de Ferreira confessa que, se pudesse, tirava Paulinho do jogo de domingo.

No regresso à competição depois da paragem para os compromissos das selecções nacionais, o Sporting recebe, este domingo, o Paços de Ferreira para a 28.ª jornada da I Liga.

O treinador dos “castores”, César Peixoto, revelou neste sábado a vontade de “chatear o Sporting”. Na antevisão à visita a Alvalade, César Peixoto, deixou elogios ao Sporting, mas garantiu que os “pacenses” querem incomodar o actual segundo classificado do campeonato.

“Sabemos os pontos fortes e menos fortes, que não são muitos, do Sporting, um adversário que ainda está a lutar pelo título e, na minha maneira de ver, ainda joga melhor do que no ano passado. Queremos chatear o Sporting”, disse em conferência de imprensa.

O técnico deu conta de uma equipa visitante “mais confiante” e na melhor fase da época, com a permanência praticamente assegurada, que irá procurar replicar em Alvalade a estratégia de todos os jogos, confessando que, se pudesse, tirava Paulinho do jogo.

“O Paulinho é um jogador muito importante. Sem bola é o primeiro que dá o mote para os ‘timings’ de pressão, com bola vem no apoio e tem umas diagonais que o tornam muito difícil de parar”, argumentou.

Com ou sem o avançado do Sporting em campo, César Peixoto não tem dúvidas sobre a valia do ainda campeão nacional, “uma equipa forte” e com jogadores “100% focados” no primeiro lugar, sendo, por isso, importante ser competitivo para disputar o jogo e “tentar conseguir alguma coisa”.

O treinador dos “castores” lembrou ainda que “o objectivo era a permanência e isso ainda não está garantido”, apesar da equipa encontrar-se a apenas três pontos do sexto lugar, ocupado pelo V. Guimarães.

Luiz Carlos, a cumprir castigo após nove cartões amarelos, e Denilson Júnior, com problemas físicos, são as ausências mais relevantes para a deslocação a Alvalade, numa lista de ausentes extensiva aos lesionados de longa duração Jorge Silva, Flávio Ramos, João Vigário e Koffi. Em contrapartida, Edi, avançado dos sub-19, vai integrar o lote de eleitos de César Peixoto.

Por sua vez, Rúben Amorim, treinador do Sporting, mostrou-se este sábado convicto de que os “leões” vão ganhar todos os jogos até ao final da época, mas recusou avaliar se isso permitirá chegar ao título de campeão da I Liga.

Em Alcochete, o técnico sportinguista começou por comentar as duas últimas semanas de trabalho e a preparação para o embate com a “equipa da capital do móvel”.

“Foram duas semanas boas. Tivemos jogadores de fora para as selecções e não tivemos oportunidade para ver alguns miúdos porque também foram à selecção, o que é um bom sinal. Mas trabalhámos bem, tivemos jogadores importantes da nossa equipa que ficaram cá e isso foi bom para voltarem às rotinas e trabalharem bem fisicamente para prepararmos da melhor maneira este jogo”, afirmou.

Para além disso, alertou que “qualquer jogo pode fazer a diferença na contagem dos títulos e de objectivos”, incluindo o do apuramento para a Liga dos Campeões, que não dá por garantido em caso de vitória frente aos “castores”, apesar de, nesse caso, aumentar para nove pontos a vantagem sobre o Benfica, que na sexta-feira perdeu por 3-2 em Braga, na abertura da jornada.

“Não damos nada como garantido porque podemos perder pontos em qualquer momento. Temos de vencer os jogos todos se queremos o título e temos de ganhar os nossos jogos para garantir o segundo lugar. Quando estiver matematicamente garantido, podemos relaxar nesse sentido e pensar apenas no primeiro lugar”, apontou.

Islam Slimani regressou aos treinos depois do trabalho na selecção da Argélia, que falhou o apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo, e o técnico admitiu que “foi difícil” para o avançado, que “está um pouco desiludido”. O objectivo, agora, é “aumentar os níveis de alegria e motivação para que possa manter o rendimento que tem tido até aqui”. “Está apto para ir a jogo e vamos ver se começa de início ou no banco”, acrescentou Rúben Amorim.

Em relação aos jogadores em risco de suspensão por acumulação de cartões amarelos, Rúben Amorim assegurou que não vai fazer poupanças nesse sentido e que vai colocar em campo aqueles que considerar os melhores para este desafio.

“Todos os jogadores estão preparados e não vou poupar ninguém. Se alguém levar o amarelo que o deixa de fora no próximo jogo, tenho outros jogadores. Este é o jogo mais importante. Vamos continuar neste caminho porque isso é ter confiança nos jogadores”.

Paços de Ferreira, nono classificado, com 33 pontos, e Sporting, segundo, com 67, defrontam-se no Estádio José Alvalade, neste domingo, às 20h30, num jogo que terá arbitragem de Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.

