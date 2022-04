“O mundo mudou”, mas o programa do Governo ficou 90% igual

Entre as eleições e a apresentação do programa do Governo, “o mundo mudou”. As palavras são da ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que esta sexta-feira entregou em mãos o programa do Governo na Assembleia da República. Mas apesar da crise humanitária e económica provocada pelo ataque da Rússia à Ucrânia ter obrigado os países a reajustar metas e a encontrar respostas às consequências do conflito militar, no documento entregue pelo executivo socialista não constam mudanças significativas em relação aos compromissos eleitorais de Janeiro. Se compararmos o programa do Governo com o programa eleitoral, a correspondência entre ambos é de 91,6% e mesmo aquilo que é diferente é, no essencial, idêntico.