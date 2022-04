Aforismos Espaciais: Susana Ventura sobre Seis Paisagens Significativas, de Wallace Stevens

Antecâmara é um podcast parceiro da Rede PÚBLICO, produzido pela Rádio Antecâmara.

Neste 16.º episódio do podcast Antecâmara, regressamos a Aforismos Espaciais, um programa da arquitecta Susana Ventura para a Rádio Antecâmara.

Aforismos Espaciais consiste na leitura de um excerto retirado de um romance, de um poema ou de um diálogo cinematográfico, pelo actor Ricardo Vaz Trindade, seguido de um breve comentário por Susana Ventura, transpondo o “aforismo” para o campo das práticas espaciais e temas conexos.

Embora as obras literárias originais não sejam de escrita aforística, são caracterizadas por uma intensidade que permite a sua transdução para as práticas espaciais enquanto exercícios de pensamento. Deseja-se que o ouvinte capte e retenha esse habitar poético que a palavra propicia, remetendo-a para a relação dos espaços e dos corpos com a vida.

Este episódio de Aforismos Espaciais faz, no entanto, um exercício diferente: às Seis Paisagens Significativas, de Wallace Stevens, Susana Ventura contrapõe, sem nomear, seis obras de arquitectura portuguesa, que se situam no limiar da paisagem, que as palavras e o seu ritmo dão a ver, e essa outra paisagem que a obra de arquitectura cria no lugar, como aquela que contém em si, como ainda aquela que resulta da metamorfose das primeiras duas, evocando, à semelhança do poema, uma unidade entre homem e natureza.

Consegues identificá-las?

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo e curioso, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

