Bruno Fernandes renova com o Manchester United até 2026

O futebolista internacional português Bruno Fernandes renovou contrato com o Manchester United até Junho de 2026, com mais uma temporada de opção, anunciou nesta sexta-feira o emblema inglês no site oficial.

“O Manchester United tem o prazer de anunciar que Bruno Fernandes assinou um novo contrato, que o manterá no clube até Junho de 2026, com opção por mais um ano. Fernandes, que já ganhou duas vezes o prémio de melhor jogador do ano, criou mais jogadas de golo do que qualquer outro jogador do United desde que chegou em Janeiro de 2020”, lê-se no comunicado dos red devils.

O médio de 27 anos, colega de equipa dos compatriotas Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo, leva 177 jogos pelo Manchester United, tendo assinado 49 golos e 39 assistências.

“É um verdadeiro privilégio vestir esta camisola e lutar pelo nosso incrível clube. Quero alcançar muito mais aqui. Mais do que tudo, queremos dar aos adeptos o sucesso que eles merecem. Partilhámos grandes momentos nos últimos anos, mas o melhor ainda está para acontecer”, disse Bruno Fernandes, em declarações divulgadas pelo clube de Manchester.

Fernandes fez a sua formação no Boavista, Infesta e Pasteleira, mas iniciou a sua carreira em Itália no Novara, tendo depois passado pela Udinese, Sampdoria e Sporting, antes de rumar a Old Trafford.

O médio tem 42 jogos e oito golos pela selecção portuguesa e esteve presente nas fases finais do Mundial 2018 e do Euro 2020.