Investimento em ciência terá lei própria e haverá reforço no orçamento para investigação

Executivo quer programar o investimento público no sector “a pelo menos 12 anos”. Programa do Governo assume compromisso de reforçar orçamentos para os concursos dos projectos de investigação.

A promessa de implementação de uma Lei da Programação do Investimento em Ciência é a principal medida para a investigação científica prevista no Programa do Governo, apresentado ao Parlamento esta sexta-feira. O Executivo compromete-se a planear o investimento público no sector “a pelo menos 12 anos” e também a reforçar o orçamento destinado aos concursos de projectos de investigação e aos laboratórios e centros de investigação.