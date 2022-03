Cerca de 30 cavalos-marinhos foram salvos na Trafaria e vão ficar temporariamente no Oceanário

A operação durou dois dias, implicou vários mergulhos, e culminou com a recolha de cerca de 30 cavalos-marinhos (Hippocampus), de duas espécies, que habitam junto a um pontão na Trafaria, em Almada. A estrutura colapsou na semana passada e vai ser alvo de uma intervenção de recuperação por parte da Administração do Porto de Lisboa (APL), mas as obras foram adiadas, para que uma equipa de investigadores, sob a coordenação do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), pudesse retirar a colónia de cavalos-marinhos do local. Agora vão ficar protegidos no Oceanário de Lisboa, até poderem ser devolvidos ao seu habitat natural.