António Costa promete “modernização com solidariedade social”

Mudar o modelo de salários baixos que existe em Portugal é o objectivo do primeiro-ministro. Mas também assegurar uma “trajectória de crescimento e desenvolvimento”.

Alertando para a conjuntura de guerra que se vive na Europa, por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia, e para o facto de que a pandemia de covid-19 ainda não acabou, António Costa prometeu, no discurso de posse como primeiro-ministro, pela terceira vez, que a acção do seu Governo será de “modernização com solidariedade social”.