Há uma outra Lisboa a fervilhar em Interferências

Uma exposição importante. Na colectiva Interferências , no MAAT, há um outro olhar sobre os fluxos humanos e urbanos de uma cidade, Lisboa, do pós-25 de Abril até hoje, por entre vazios, tensões e efervescências, como acontece na actualidade com algumas formas culturais emergentes.

A entrada da exposição não mente. Os painéis pendurados do tecto por onde o visitante entra e as primeiras palavras que se ouvem do Hino digra, composto pelo rapper Tristany (“Heróis da linha, povo dread, digraz, valentes, imortais / Levantai hoje de novo, sem docu estou ilegal / Entre as macumbas da memória / Rapazes obin, quel voz!”), podem provocar a sensação em alguns que é outra cidade ou país que ali se representa.