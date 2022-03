Missão militar da SADC afirma que matou oito “terroristas” em Cabo Delgado

A Missão Militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SAMIM) na província moçambicana de Cabo Delgado anunciou esta terça-feira ter abatido “oito terroristas”, numa contra-ofensiva conjunta com as Forças Armadas de Defesa de Moçambique na ilha de Matemo, realizada no dia 16 de Março.

De acordo com o comunicado da SAMIM, os jihadistas, que estavam sob o comando de um dos seus principais líderes, “perderam terreno, sofrendo baixas e feridos graves”, sendo que terão morrido pelo menos oito insurgentes. Na operação também foram capturados armas e equipamento.

A Televisão de Moçambique já se havia referido a essa operação no passado dia 22, segundo a Lusa, adiantando que 20 insurgentes teriam sido mortos na ofensiva, bem como quatro soldados.

A Matemo, 100 km a Norte de Pemba, faz parte de um arquipélago de 32 ilhas, onde se incluem Ibo, Quirimba, Medjumbe, Metundo, Quisiva, Vamizi e o ilhéu das Rolas. Tem cerca de 24 km2, cinco aldeias e vários resorts turísticos.

“As operações ofensivas em curso visam acabar com todos os elementos terroristas nas ilhas de Ibo e Matemo e tornar a área segura para viver”, acrescenta o comunicado da missão militar da SADC, a organização regional do Sul do continente africano, do qual fazem parte Moçambique e Angola.

Os combates na ilha duraram três dias e, segundo a SAMIM, que está no terreno em Cabo Delgado desde Julho do ano passado, terminaram com a captura de dois insurgentes, apreensão de armas e a destruição de barcos.

“Como mandatada, a SAMIM, continuará a trabalhar em conjunto com as FADM e coordenar colaborações em outras áreas para assegurar que a segurança dos moçambicanos está garantida”, acrescenta o comunicado, divulgado pelo site de notícias de defesa sul-africano DefenceWeb.

A missão da SADC, comandada pelo major-general sul-africano Xolani Mankayi, inclui tropas de oito nações, embora o grosso dos soldados seja sul-africano.