Ameaça jihadista desloca-se para novas áreas no norte de Moçambique

Insurgentes ligados ao Daesh ameaçam agora as províncias de Niassa e Nampula para fugir à pressão militar em Cabo Delgado.

O conflito que eclodiu no norte de Moçambique no Outono de 2017 entrou numa nova fase nos últimos meses graças à intervenção de tropas ruandesas e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) em apoio às forças moçambicanas, mas a ameaça jihadista da filial do Daesh ainda não foi derrotada.