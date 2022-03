Sporting empata e Benfica derrapa na Liga Europeia de andebol

Não correu da melhor forma, nesta terça-feira, a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europeia de andebol para as equipas portuguesas.

O Sporting não conseguiu tirar total partido do factor casa e empatou, em Lisboa, com os alemães do SC Magdeburg (29-29), depois de ter estado em vantagem ao intervalo (16-13). Já o Benfica, que também terminou a primeira parte na frente do marcador (17-20), acabou por sofrer uma derrota por 38-34 em casa dos franceses do Fenix Toulouse.

A segunda mão da eliminatória está marcada para a próxima semana (5 de Abril).

Na quinta-feiraé a vez de o FC Porto entrar em campo, mas na Liga dos Campeões, para receber os franceses do Montpellier na primeira mão do play-off.