Bernardo Silva alerta para a Macedónia: “É forte defensivamente”

Incerteza, é esta a palavra que marca o discurso de Bernardo Silva quando se trata de antever a forma como a Macedónia do Norte vai apresentar-se no Estádio do Dragão, na terça-feira, para a final do play-off de acesso ao Mundial de 2022. Há, porém, algo que o médio do Manchester City tem como seguro: a obrigatoriedade de estar presente no Qatar.

“Sinceramente, não sabemos bem o que esperar. Podem jogar com bloco mais baixo ou também a pressionar. Já tivemos oportunidade de ver alguns momentos deles. É uma equipa agressiva nos duelos, não vai dar muito espaço e, com bola, tenta sempre jogar. Não esperamos, de todo, um jogo fácil”, assinala.

O mesmo aconteceria se o adversário fosse a Itália, surpreendida pela Macedónia do Norte na meia-final (0-1). Bernardo Silva destaca que o peso da responsabilidade é idêntico - “a responsabilidade de estar presente no Mundial faz com que Portugal tenha sempre pressão” - e mostra-se consciente das dificuldades. “Sabemos o que está em jogo, mas temos de encarar as coisas de forma normal. Estamos habituados à pressão nos nossos clubes. É irmos para jogo a remar todos para o mesmo lado”.

“Sabemos que a Macedónia [do Norte], se chegou até aqui, é porque merece. Tendo tido a capacidade de bater Alemanha e Itália, mostra que é uma equipa forte defensivamente, coesa. São 90 minutos, só um jogo e tudo pode acontecer”, prossegue, admitindo que os macedónios se “fechem lá atrás na [defesa]”.

Só na terça-feira, a partir das 19h45, num jogo com arbitragem do inglês Anthony Taylor, será possível confirmar ou infirmar esta previsão, mas o que é certo é que Portugal está forçado a ganhar para cumprir o objectivo de repetir a presença na fase final do Mundial.