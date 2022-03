O nosso jornalismo é diferente da propaganda de Putin

A função do provedor do leitor é importante na sua missão de resistir a modas e ir contra a corrente. Reconheço que pode haver o risco de a simpatia pela Ucrânia afetar uma análise mais rigorosa, embora uma posição de princípio não seja incompatível com rigor na análise. Parece-me, no entanto, que o último texto de José Manuel Barata-Feyo sobre este tema merece ele próprio uma análise crítica.