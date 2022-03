Luís Castro confirma Botafogo: “Pronto para iniciar a caminhada”

Português chega ao Rio de Janeiro no próximo domingo para ser apresentado como novo treinador do clube carioca.

A apresentação oficial só irá acontecer no próximo domingo, mas Luís Castro antecipou-se e confirmou que será mesmo o próximo treinador do Botafogo. Três dias depois de ter anunciado a sua saída do Al-Duhail, do Qatar, o técnico português divulgou nesta quinta-feira nas redes sociais uma imagem dele próprio com a camisola da formação carioca, acompanhada da seguinte mensagem: “Pronto para iniciar a caminhada com a ESTRELA SOLITÁRIA ao peito, servindo o GLORIOSO.”

Com a chegada de Castro ao Botafogo, serão quatro os treinadores portugueses a iniciar a época no Brasileirão 2022. O “veterano” do grupo é Abel Ferreira, que comanda o Palmeiras desde Novembro de 2020, tendo conquistado por duas vezes a Taça Libertadores com a formação paulista. Tal como Castro, Paulo Sousa (Flamengo) e Vítor Pereira (Corinthians) são estreantes no futebol brasileiro.

Ainda sem se saber grandes detalhes sobre o vínculo do antigo técnico do FC Porto ao Botafogo, já é certo que Luís Castro terá dois adjuntos portugueses, Vítor Severino e João Brandão, dois colaboradores de longa data do técnico.

Esta será a terceira experiência no estrangeiro para o técnico de 60 anos. Antes, passou duas temporadas na Ucrânia, com o Shakhtar Donetsk (foi uma vez campeão), tendo passado os últimos meses no Qatar, com o Al-Duhail – onde foi substituído pelo antigo ponta-de-lança argentino Hernán Jorge Crespo. A sua carreira como treinador já vem desde os anos 1990, com passagens pelo Recreativo de Águeda, Mealhada, Estarreja e Sanjoanense, antes de se estrear na primeira divisão portuguesa com o Penafiel – esteve lá entre 2004 e 2006.

Depois, passou sete anos como coordenador da formação do FC Porto e, em 2013-14, quando era treinador da equipa B, foi chamado para substituir Paulo Fonseca como técnico da formação principal. De regresso aos “Bês” do FC Porto, chegou a ser campeão da II Liga e fez boas épocas na I Liga ao serviço de Rio Ave, Desportivo de Chaves e Vitória de Guimarães.