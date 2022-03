Ana Mendes Godinho, um dos rostos das políticas da pandemia, continua na Segurança Social

Ana Mendes Godinho foi um dos principais rostos do Governo na resposta à pandemia. Numa situação completamente inédita, foi preciso desenhar novos apoios para fazer face ao confinamento do país e António Costa parece reconhecer o esforço feito por esta antiga inspectora do trabalho ao mantê-la à frente do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.