Tomás Bessa despede-se de Roma com volta fenomenal

Resultado de 66 (-6) a fechar eleva-o de 28.º para 4.º no Winter Series Golf Nazionale, do Alps Tour

Tomás Bessa obteve um excelente quarto lugar no “Winter Series Golf Nazionale” do Alps Tour, que teve lugar no Golf Nazionale, em Roma, e que hoje chegou ao fim.

Com este resultado subiu ao segundo lugar da Ordem de Mérito do circuito profissional. Vítor Londot Lopes conseguiu também uma boa classificação, terminando no grupo dos 17.ºs.

Depois de duas voltas em que obteve 73 pancadas, uma acima do par 72 do campo, Tomás Bessa entregou um cartão final com 66 (-6), com seis birdies (logo no buraco inicial da volta, que para ele foi o 10, e também no 15, 18, 2, 3 e 6), um eagle (no 7) e apenas dois bogeys (no 12 e no 17).

Foi uma exibição fenomenal. Basta dizer que nesta quarta-feira só mais um jogador jogou nas 60, foi o vencedor, o suíço Mathias Eggenberger, com 68.

O resultado agregado de 212 pancadas (73-73-66, -4) permitiu-lhe subir da 28.ª até à quarta posição final, empatado com o holandês Koen Kouwenaar e com o Amador francês Julien Sale. O prémio monetário arrecadado foi de 2.047,50€.

Tomás Bessa ascendeu assim à segunda posição da Ordem de Mérito do Alps Tour, circuito onde já tinha somado uma vitória, no início deste mês, no New Giza Open 2022, jogado no Cairo (Egito). O líder do Ranking é o italiano Stefano Mazzoli.

“Foi um torneio positivo, especialmente por este último dia”, disse Tomás Bessa. “Este campo do Golfe Nazionale, tanto eu como o Vítor já o conhecemos bem, já jogámos aqui três ou quatro vezes. Mas este ano apanhámos o campo de maneira muito diferente. Os greens e o próprio campo em si estavam muitos duros, tivemos de mudar muito em termos de estratégia e de abordagem aos greens, era muito importante ter putts a subir para podermos ser agressivos e fazer birdies.”

E acrescenta: “Nos dois primeiros dias, apesar de não ter jogado mal, tive muitas situações complicadas, com muitos putts a descer, falhei alguns green nos lados errados e acabei por fazer muitos bogeys por causa disso. Já hoje, foi um dia em que, quando falhei, estava em sítios em que conseguia recuperar, fiz bastante birdies, dei muitos bons shots ao green e subi muitos lugares na classificação. Foi óptimo, estou muito feliz por este último dia. Agora é continuar a trabalhar para fazer ainda melhor no próximo torneio.”

Quanto a Vítor Londot Lopes, que iniciou a volta no grupo dos 21ºs classificados, também conseguiu melhorar a posição final, subindo até aos 17ºs ex-aqueo. Hoje fez uma volta de 72 (par), com três birdies, nos buracos 11, 12 e 16, e outros tantos bogeys, nos 18, 3 e 7 (também ele iniciou a volta no buraco 10).

O prize-money conquistado pelo golfista de Vilamoura foi de 592,20€. Vítor Lopes é agora o 35º na Ordem de Mérito do Alps Tour.

O “Winter Series Golf Nazionale” foi ganho pelo suíço Mathias Eggenberger, com um resultado final de -10, após voltas de 67, 71 e 68. O campeão recebeu 5.075€.

Na segunda posição, com -5, ficaram o holandês Davey Porsius e o Amador francês Tom Vaillant.

A próxima prova do Alps Tour joga-se igualmente em Itália, de 13 a 15 de Abril – é o “Abruzzo Alps Open 2022”, que tem como anfitrião o Miglianico Golf & Country Club de Pescara e distribui 40.000€ em prémios.

