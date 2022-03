Assembleia Municipal de Lisboa aprova suspensão de novos registos de AL

À quarta foi de vez: a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou esta terça-feira a suspensão de novos registos de Alojamento Local (AL) na capital até à entrada em vigor do novo regulamento municipal para o sector. Com a aprovação desta medida, ficam suspensas novas aberturas nas freguesias onde o rácio entre casas de habitação permanente e de AL seja superior a 2,5%, o que quer dizer que numa freguesia com 100 casas, se duas e meia estiverem dedicadas a este negócio, os registos ficam suspensos por pelo menos seis meses. Para a medida entrar em vigor terá ainda de ser publicada em Boletim Municipal.

A proposta foi viabilizada por PS, PCP, PEV, Livre e deputados independentes, com os votos contra de PSD, CDS, PAN, IL, MPT, PPM, Aliança e Chega. O BE absteve-se.

Como esperado,

No final de Agosto de 2021, o então autarca Fernando Medina anunciou que se fosse reeleito ia avançar com uma proposta para proibir novos registos e, assim, evitar que mais imóveis destinados à habitação fossem desviados para o alojamento local. Mesmo não tendo sido eleito, o grupo de vereadores do PS, agora na oposição, apresentou essa proposta e, numa coligação negativa entre PS, Livre, a independente Paula Marques e PCP — e a abstenção do BE —, viu-a ser aprovada pelo executivo em Dezembro passado, numa derrota para PSD e CDS, hoje à frente do município.

A votação da proposta na assembleia municipal chegou a estar agendada para 8 de Fevereiro mas, no entanto, acabou por ser retirada da ordem de trabalhos a pedido dos deputados municipais do PS. Pediam os socialistas que o texto em questão fosse clarificado, na sequência de um parecer jurídico dos serviços, pedido pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.

Nesse sentido, o grupo municipal do PS propôs algumas alterações para clarificar o texto. A ser aprovada, os novos registos serão suspensos por seis meses, até à entrada em vigor do novo Regulamento Municipal do Alojamento Local, que actualizará as áreas de contenção. A proposta é que sejam aplicadas nas freguesias onde se verifique “um rácio entre o número de estabelecimentos de alojamento local e o número de fogos de habitação permanente igual ou superior a 2,5%”. O rácio é válido no momento da entrada em vigor da norma, mas também se vier a ser ultrapassado “no decurso da suspensão”. Mas sem prejuízo para os proprietários que já tenham iniciado o processo antes da aprovação. Essa alteração foi também votada esta terça-feira e igualmente aprovada por maioria.

Segundo as contas feitas pelos socialistas, esse rácio de 2,5% é excedido em 14 freguesias: Santa Maria Maior (52%), Misericórdia (39%), Santo António (26%), São Vicente (16%), Arroios (14%), Estrela (11%), Avenidas Novas (7%), Alcântara (5%), Belém (4%), Campo de Ourique (4%), Parque das Nações (4%) e Penha de França (4%), Ajuda (3%) e Areeiro (3%).