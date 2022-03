Uma Marilyn icónica de Andy Warhol vai a leilão com estimativa de 180 milhões

“Esta é a pintura mais significativa do século XX a ser leiloada numa geração.” A serigrafia já foi exibida nalguns dos mais importantes museus do mundo, como o Museu Guggenheim, em Nova Iorque.

A serigrafia Shot Sage Blue Marilyn, de Andy Warhol, vai a leilão em Maio, com uma estimativa de 200 milhões de dólares (cerca de 180 milhões de euros), anunciou segunda-feira a leiloeira internacional Christie’s, em comunicado.

A obra é proveniente da colecção da Fundação Thomas e Doris Ammann, com sede em Zurique, na Suíça, e todos os rendimentos da venda beneficiarão a entidade dedicada a melhorar a vida das crianças em todo o mundo, criando sistemas de apoio para prestação de cuidados de saúde e programas educacionais.

Com 100% das receitas destinadas à caridade, a Christie’s afirma, no comunicado, esperar que venha a ser “a obra de arte mais cara do século XX”, e torne este “o leilão filantrópico de valor mais elevado” desde a venda da colecção privada dos milionários norte-americanos Peggy e David Rockefeller, em 2018.

A serigrafia, com um metro, apresenta a actriz norte-americana Marilyn Monroe com o rosto pintado de cor-de-rosa, cabelo amarelo, lábios rubi, e sombra azul nos olhos.

Andy Warhol, considerado o pai da pop art, produziu quatro obras depois da morte da actriz, em 1962, que ficaram conhecidas como as Shot Marilyns, todas do mesmo tamanho, e com fundos de cores diferentes.

“Esta é a pintura mais significativa do século XX a ser leiloada numa geração. Marilyn de Andy Warhol é o auge absoluto do pop americano e a promessa do sonho americano, que reúne optimismo, fragilidade, celebridade e iconografia ao mesmo tempo”, considera Alex Rotter, presidente da Christie's, citado no comunicado.

O responsável coloca a obra ao nível de pinturas como Nascimento de Vénus, de Sandro Botticelli, Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci, e Les Demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso, considerando-a “uma das melhores pinturas de todos os tempos”.

A serigrafia já foi exibida nalguns dos mais importantes museus do mundo, como o Museu Guggenheim, em Nova Iorque, o Centro Georges Pompidou, em Paris, a Tate Modern, em Londres, o Centro de Arte Rainha Sofia, em Madrid, ou a Neue Nationalgalerie, em Berlim.

Em 1998, a leiloeira Sotheby's vendeu a obra com Marilyn sobre fundo laranja por 17 milhões de dólares (15,4 milhões de euros).