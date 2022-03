Qualidade do ar mundial em 2021 abaixo dos padrões da OMS

Nenhum país conseguiu atingir em 2021 o padrão de qualidade do ar definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo um relatório que compilou a informação da qualidade do ar de 6475 cidades. Em algumas regiões, a poluição atmosférica voltou a aumentar depois do fenómeno de quebra da poluição de 2020, que esteve associada à pandemia do covid-19.

O relatório, produzido pela empresa Suíça IQAir, baseou-se apenas na concentração das partículas PM 2,5 ao longo de 2021. As partículas PM 2,5 são todas as partículas na atmosfera que não ultrapassam 2,5 micrómetros de diâmetro. Estas partículas são microscópicas e provêm de várias fontes como os veículos com motores de combustão. Além de diminuírem a visibilidade quando estão muito concentradas, elas são nefastas para a saúde humana.

A OMS recomenda que a quantidade média anual de partículas PM 2,5 não ultrapasse os cinco microgramas por metro cúbico. Este valor foi actualizado em 2021. Até então, o valor médio anual era de dez microgramas. No entanto, a organização defende que mesmo em concentrações baixas, as partículas PM 2,5 provocam riscos de saúde significativos.

Quando inspiradas, as PM 2,5 atravessam o tecido pulmonar e entram na corrente sanguínea atingindo os principais órgãos do corpo. A exposição em excesso a estas partículas pode causar doenças cardiovasculares e pulmonares.

No relatório, apenas 3,4% das cidades observadas tiveram ao longo de 2021 valores médios de PM 2,5 abaixo dos cinco microgramas por metro cúbico. No outro extremo, 93 cidades tiveram valores dez vezes superiores ao valor recomendado.

“Há muitos países que estão a dar grandes passos na redução [dos níveis]”, disse Christi Schroeder, directora de ciência na área da qualidade do ar da IQAir, que divulga informação sobre poluição atmosférica e vende produtos de purificação e monitorização do ar. “A China começou com números muito altos e eles estão continuamente a decrescer ao longo do tempo. Mas também existem lugares no mundo onde os valores estão significativamente piores.”

Foto Mapa com a concentração média de PM 2,5 das 6475 cidades em 2021: pontos a azul são cidades com concentração abaixo dos cinco microgramas; pontos castanhos mostram as cidades mais poluídas, cuja concentração ultrapassa dez vezes o valor máximo definido pela OMS IQAir

Os níveis de poluição geral da Índia pioraram em 2021 e Nova Deli continua a ser a capital do mundo mais poluída, com 85 microgramas de PM 2,5 por metro cúbico de ar, mostra o relatório. O país mais poluído é o Bangladesh, que mantém a mesma posição do ano passado, com 76,9 microgramas.

Portugal está relativamente bem posicionado no contexto europeu, situando-se na quinta melhor posição entre os 42 países na Europa. Para este relatório, foram recolhidos dados ambientais de 19 cidades e freguesias portuguesas. Em 2021, a média foi de 7,2 microgramas de PM 2,5 por metro cúbico de ar. Montenegro teve a maior concentração com 35,2 microgramas, enquanto a Finlândia ficou perto do padrão da OMS com 5,5 microgramas.

Mesmo dentro do território nacional houve alguma variação na concentração destas partículas. Entre as 19 cidades e freguesias portuguesas em que houve uma análise consistente da concentração atmosférica de PM 2,5 ao longo de 2021, Águeda foi a que obteve uma média maior com 18,8 microgramas por metro cúbico. Já Alcoutim, no Algarve, e Salão, no Faial, obtiveram o menor valor de 2,7 microgramas.

Já Lisboa e Porto obtiveram valores de 8,2 e 6,0 microgramas, respectivamente. A informação ambiental de muitas cidades, como Coimbra, Braga, Beja e Sines, apenas para nomear algumas, não integraram este estudo. Por isso, a média resultante do país não tem uma representação extensiva no território português.

No mundo, estima-se que sete milhões de pessoas morram prematuramente todos os anos devido à poluição atmosférica, adianta a OMS. Além das PM 2,5, os outros principais poluentes atmosféricos são as PM 10, o ozono, o monóxido de carbono, o dióxido de azoto e o dióxido de enxofre.