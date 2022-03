A leitura é sagrada

Quanto menos as pessoas lêem, mais loas cantam aos livros. Se fossem sinceras diriam “pois, eu não leio mas acredito que os livros fazem muito bem”. Depois vêm as razões, que nunca incluem nem a mais óbvia ("não gosto de ler") nem a segunda ("tenho mais que fazer"), mas incluem sempre as razões que culpam outras coisas ("falta-me o tempo") ou pessoas ("são os miúdos que não me deixam").