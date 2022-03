Antigo quartel da GNR em Arroios vai receber novo pólo cultural

O antigo quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR) localizado na freguesia lisboeta de Arroios vai acolher, a partir do próximo Verão, um novo pólo de animação cultural e comunitária, albergando cerca de duas dezenas de entidades da zona. A solução, encontrada por acordo com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), servirá como balão de oxigénio para entidades e projectos que têm sentido crescentes dificuldades em garantir a manutenção da actividade regular, devido à pressão sentida por parte dos senhorios para o aumento das rendas ou a cessação dos contratos. O novo espaço, que funcionará na parte do recinto de 22 mil metros quadrados cuja entrada é feita pelo Largo do Cabeço da Bola, junto ao Paço da Rainha e à embaixada italiana, permitir-lhes-á assim continuar a trabalhar.