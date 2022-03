Portugueses discretos nos Mundiais de atletismo em pista coberta

Isaac Nader terminou neste domingo no 10.º lugar a final dos 1500 metros nos campeonatos do mundo de atletismo em pista coberta, em Belgrado, com o tempo de 3m9,97s.

No sábado, Nader tinha sido terceiro na terceira série das meias-finais, com o tempo de 3m37,60s, atrás do etíope Samuel Tefera e do italiano Pietro Arese, que correram a distância em 3m37,05s e 3m37,31s respectivamente.

Sem a qualificação directa, o português acabou por ser o melhor entre os atletas repescados à frente do queniano Abel Kipsang (3m37,67s) e do norueguês Jacob Ingebritsen (3m38,42s).

Na final deste domingo, Isaac Nader, de 22 anos, correu abaixo do seu recorde pessoal (3m36,50s), numa final vencida pelo etíope Samuel Tefera, que se impôs ao norueguês Jacob Ingebritsen, com o recorde dos Mundiais indoor, em 3m32,77s.

Ingebritsen, campeão olímpico e europeu da distância, foi surpreendido na recta da meta, concluindo a distância em 3m33,02s, enquanto o queniano Abel Kipsang terminou no terceiro posto, em 3m33,36s.

O outro português em acção na tarde deste domingo em Belgrado foi o barreirista Abdel Larrinaga, que terminou no 22.º lugar a competição, ao concluir a sua série nas meias-finais em oitavo lugar, com o tempo de 7,70 segundos.

Antes, Larrinaga, com a marca de 7,69 segundos, havia ficado a apenas dois centésimos de segundo do recorde pessoal (7,67) na quinta série das eliminatórias, tornando-se assim num dos seis repescados para as meias-finais.

Texto editado por Jorge Miguel Matias