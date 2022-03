Patrícia Mamona falha o pódio e termina em sexto na final do triplo salto

A venezuelana Yulimar Rojas sagrou-se campeã mundial do triplo salto em pista coberta, batendo o recorde do mundo.

Patrícia Mamona, vice-campeã olímpica, falhou a ida ao pódio da prova do triplo salto feminino nos Mundiais de atletismo de pista coberta, terminando a final no sexto lugar, graças àquele que foi o seu melhor salto (14,42m). A campeã do mundo, pela terceira vez consecutiva, foi a venezuelana Yulimar Rojas, que bateu o recorde do mundo com um salto a 15,74m.

A atleta portuguesa melhorou o seu melhor resultado da temporada que era 14,17m, marca que a colocava como a 10.ª melhor das finalistas, mas nunca se aproximou das marcas que lhe poderiam dar acesso às medalhas.

Mamona iniciou a final com um salto a 14,27m, baixando um pouco na segunda tentativa (14,24m). Foi à terceira tentativa que a portuguesa alcançou aquele que seria o seu melhor registo (14,42m), marca que ainda repetiria no seu último ensaio, depois de ter registado dois saltos nulos.

Em primeiro lugar ficou, sem surpresa a venezuelana Yulimar Rojas, campeã olímpica e recordista mundial,​ que, ao seu último ensaio, bateu o recorde do mundo do triplo salto feminino em pista coberta ao saltar 15,74m, deixando a segunda classificada, a ucraniana Maryna Bekh-Romanchuck a, precisamente, um metro de distância, enquanto em terceiro lugar ficou a jamaicana Kimberly Williams, com 14,59m.