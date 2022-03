FC Porto foi ao Bessa repor tudo como estava

Eram seis, passaram a três e agora são novamente seis. O FC Porto recolocou tudo na mesma no topo da I Liga, com o triunfo (1-0) deste domingo frente ao Boavista que deixa o Sporting novamente a seis pontos da liderança. Faltam agora sete jornadas e o Sporting não poderá continuar a trocar vitórias por vitórias – o FC Porto tem de “ajudar”, coisa para a qual não tem parecido disponível.

No Bessa, o derby portuense foi tudo o que costuma ser. Para quem gosta de jogos intensos, rijos, divididos e emotivos, foi do melhor que se pode pedir. Para quem gosta de jogadas de grande nível, muitas oportunidades de golo e jogo fluido, então a hora e meia de futebol terá ficado aquém.

A partida foi fértil em paragens, lesões, faltas e cartões, mas, quando houve futebol, saiu quase sempre da equipa do FC Porto – ainda assim, o Boavista, que não criou praticamente nada na área de Diogo Costa, rondou o empate já perto dos 90’, numa fase em que os portistas se “colocaram a jeito”.

Na primeira parte, os “dragões” foram claramente mais fortes, conseguindo, a espaços, encontrar brechas numa defesa muito densa. O Boavista jogava com uma linha de cinco, mais outra de quatro muito perto, mas os “buracos” na defesa apareceram com maior frequência do que essa densidade de pernas faria prever. Aos 3’ e aos 15’, Vitinha teve mesmo dois cabeceamentos na área, com parca oposição, ambos sem finalização a preceito.

Positivo/Negativo Positivo Fábio Vieira Depois de uma fase fulgurante, tem perdido alguma importância nas últimas semanas. Mas continua em condições de ser decisivo: marcou um golo, ganhou um penálti e é o jogador da I Liga que menos tempo usa para marcar ou assistir (59 minutos).

Positivo Otávio Bom jogo do médio portista. Esteve em todo o lado e teve relevância com e sem bola, como habitualmente. Negativo Boavista É certo que teve duas boas oportunidades de golo já perto dos 90', mas, em geral, foi pobre o desempenho da equipa de Petit, que pouco se aproximou da área do FC Porto. E mesmo defensivamente esteve bem longe de ser perfeita, apesar de ter sofrido apenas um golo.

O jogo portista foi quase sempre com recurso à via habitual: muito trabalho entre linhas e, sobretudo, muitas trocas posicionais. Pepê (até sair lesionado), Otávio, Fábio Vieira (no lugar de Taremi, infectado com covid-19) e Evanilson andaram em constante permuta, baralhando as referências de marcação do Boavista – que não eram individuais, mas nem por isso escaparam à incapacidade de preencher os espaços.

Aos 32’, o FC Porto transformou um lançamento lateral em golo. A via habitual é apontar a bola ao jogador que mais capacidade tem para jogar de costas e aguentar o contacto – Evanilson, na ausência de Taremi –, mas Zaidu trocou as voltas aos adversários enviando a bola para o menos imponente Otávio.

Evanilson já estava, neste momento, preparado para responder a esse engodo criado pelo FC Porto e recebeu a bola de Otávio, antes de correr e assistir Fábio Vieira, que finalizou na área.

Na segunda parte o FC Porto quis de forma clara entregar a bola ao Boavista. Provavelmente sabendo que os axadrezados são das equipas da I Liga que mais bolas perdem, os “dragões” seduziram o adversário a ser mais audaz na construção, contando recuperar bolas em zonas adiantadas que pudessem valer contra-ataques para “matar” o jogo.

Dito e feito. Aos 61’, o Boavista aliviou mal a bola e Fábio Vieira, astuto, predispôs-se a ficar com ela, sendo derrubado na área por Abascal. Penálti para Evanilson e defesa de Bracali, que ainda defendeu a recarga de Fábio Vieira.

A vantagem não saiu da diferença mínima, mas esse momento do jogo pareceu esfriar os intentos do Boavista, que voltou a deixar de ter a bola. Sem ser sufocante, o FC Porto esteve perto de fechar o jogo, num lance de transição criado por João Mário e finalizado por Evanilson contra o poste. Por outro lado, o Boavista só num lance de bola parada criou perigo – e criou muito pouco durante o jogo –, mas houve finalização torta de Abascal após um canto.

Eis que, aos 89’, surgiu a primeira boa jogada do Boavista em toda a partida. Sem que nada fizesse prever, a equipa de Petit inventou uma triangulação bem desenhada, que Gorré cruzou, depois, para a cabeça de Musa – bateu na trave. E ainda teve uma outra oportunidade, já na fase do “chuveirinho”, defendida por Diogo Costa.

O resultado ajusta-se ao que foi a partida, mas o FC Porto, em muitos momentos incapaz de controlar o jogo com bola, “colocou-se a jeito”.