Dobradinha da Ferrari no arranque do Mundial de F1

Charles Leclerc venceu o Grande Prémio do Bahrein, seguido do seu colega de equipa Carlos Sainz Jr.

A Ferrari começou da melhor forma o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 ao vencer o Grande Prémio do Bahrein, prova inaugural da competição. Um triunfo protagonizado pelo monegasco Charles Leclerc, que foi seguido pelo espanhol Carlos Sainz Jr. o que fez com que a marca italiana conseguisse uma dobradinha.

No terceiro lugar ficou o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que foi o grande beneficiado da surpresa da prova: o abandono nas últimas voltas dos dois Red Bull com problemas mecânicos. O neerlandês Max Verstappen, actual campeão do mundo, foi o primeiro a ser vítima da avaria do Red Bull, quando ocupava o segundo lugar, e pouco depois foi a vez do mexicano Sérgio Pérez, quando estava no terceiro posto.

Leclerc, que partiu da pole position, liderou praticamente toda a corrida e conquistou a terceira vitória da carreira, ao terminar a corrida com 5,598 segundos de vantagem sobre Sainz e 9,675 sobre Hamilton, sete vezes campeão do mundo.

Com este triunfo da Ferrari, a marca italiana volta a festejar uma vitória num Grande Prémio de F1 45 provas depois. A última vez que um Ferrari tinha cortado a linha de meta na primeira posição foi com o alemão Sebastian Vettel ao volante, no Grande Prémio de Singapura, em Setembro de 2019.