Carlos Nascimento 15.º classificado nos 60 metros em pista coberta

O português Carlos Nascimento terminou neste sábado em 15.º na competição dos 60 metros dos campeonatos do mundo de atletismo em pista coberta, em Belgrado, com o tempo de 6,65 segundos, alcançado nas meias-finais.

O atleta do Sporting Clube de Portugal tinha sido quarto na sua série, com uma marca de 6,62 segundos, o que lhe permitiu ser um dos três repescados para as meias-finais, onde conseguiu o 14.º tempo entre os qualificados.

O próprio revelou-se surpreendido pela positiva com o seu desempenho, um novo recorde pessoal, relembrando que “no ano passado, na mesma altura, no campeonato da Europa, estava a fazer muito pior”.

Antes das meias-finais, Nascimento admitiu que “gostava muito de baixar dos 6,60s”, afirmando também que conseguir boas marcas “é uma questão de ‘timings’, uma questão de sorte, de chegar aqui e fazer tudo o melhor possível”.

Finalista nos Europeus indoor de 2021, o velocista fica agora fora da final, terminando assim a sua participação nos Mundiais de atletismo de pista coberta.

O norte-americano Christian Coleman venceu esta meia-final, com a marca de 6,51 segundos. Para a final, também apuraram-se Lamont Marcell Jacobs (Itália), campeão olímpico dos 100 metros, Marvin Bracy ( Estados Unidos), Bolade Ajomale (Canadá), Karl Nazarov (Estónia), Arthur Cissé (Costa do Marfim) e Jerod Elcock (Trinidad e Tobago).

Texto editado por Jorge Miguel Matias