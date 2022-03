Mattos Chaves quer CDS de volta ao Parlamento e recuperar situação financeira

Assumindo o CDS como um “partido de direita” e conservador, Miguel Mattos Chaves, candidato à liderança do partido, quer a eleição do líder através de eleições directas e a escolha dos candidatos a deputados através de primárias. Na apresentação da sua candidatura, esta sexta-feira, na sede do partido em Lisboa, o dirigente comprometeu-se a trabalhar “afincadamente” para que o CDS volte a ter representação parlamentar e para equilibrar as contas em “três anos e meio”.