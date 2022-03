Pantera entre a despedida e a festa

Mais de 20 anos passados sobre a sua morte, Pantera vai atrás das pistas de um homem que, com voz e guitarra, revolucionou a música cabo-verdiana e se extinguiu em seguida. A 19 e 20 de Março, Clara Andermatt e João Lucas, com a participação de Mayra Andrade, estreiam no CCB um espectáculo que correrá o país a lembrar este mergulho na tradição sem medo do futuro.