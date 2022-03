Nós, filhos de Prometeu

É tempo de ler Günther Anders. Este filósofo alemão, que viveu entre 1902 e 1992, foi aluno de Husserl e Heidegger, e primeiro marido de Hannah Arendt. Uma boa parte da sua obra foi dedicada à reflexão sobre a condição nuclear e o perigo para a humanidade que representava a bomba atómica, no tempo da guerra fria. Chegou mesmo a manter uma correspondência (posteriormente publicada) com o piloto da Força Aérea americana que lançou a bomba sobre Hiroshima, Claude Eatherly. Esses escritos sobre a bomba e sobre a nossa existência sob o signo da bomba têm um tom tão apocalíptico que até a teoria do “equilíbrio do terror” como estratégia dissuasiva parecia muito mais tranquilizante. É verdade que ele utilizou o “método do exagero”, como reconheceu no início de um ensaio “sobre a bomba e as causas da nossa cegueira face ao apocalipse”, incluído depois no segundo volume de A Obsolescência do Homem (traduzo o título tanto da tradução inglesa como da tradução francesa, já que no original é Die Antiquiertheit des Menschen). Consiste esse método em acentuar os traços daquilo que se está a apresentar, de modo a dar um enfático destaque ao que é geralmente minimizado na sua importância.